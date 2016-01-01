Стретч-пленка — это эластичный материал с высокой прочностью, применяемый для упаковки пищевых продуктов, товаров, коробок промышленных товаров, строительных материалов, деталей и запчастей при доставке и транспортировке. Существуют прозрачные и цветные пленки. Производство стрейч-пленки возможно из первичных материалов, а также вторичного стрейча.

Мы принимаем отходы стрейча. Стрейч-пленку можно выгодно сдать для дальнейшего производства в качестве возобновляемого ресурса. Это важно для окружающей среды, позволяет бизнесу снизить расходы на утилизацию и вывоз остатков на свалку, а также заработать на продаже вторсырья. Из вторичного стрейча можно получить новые метры прочной пленки для бытовых целей. Свойства подобны первичным аналогам.