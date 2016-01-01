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ПРИЕМ СТРЕЧ ПЛЕНКИ
Стретч-пленка — это эластичный материал с высокой прочностью, применяемый для упаковки пищевых продуктов, товаров, коробок промышленных товаров, строительных материалов, деталей и запчастей при доставке и транспортировке. Существуют прозрачные и цветные пленки. Производство стрейч-пленки возможно из первичных материалов, а также вторичного стрейча.
Мы принимаем отходы стрейча. Стрейч-пленку можно выгодно сдать для дальнейшего производства в качестве возобновляемого ресурса. Это важно для окружающей среды, позволяет бизнесу снизить расходы на утилизацию и вывоз остатков на свалку, а также заработать на продаже вторсырья. Из вторичного стрейча можно получить новые метры прочной пленки для бытовых целей. Свойства подобны первичным аналогам.
АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ СТРЕЙЧ-ПЛЕНКИ
Переработка полиэтиленовых пленок, в том числе, полимерных упаковок, производственных отходов, а также остатков машинной упаковки имеет особенности. Для производства вторичного стрейча с высокими параметрами прозрачности и отсутствием запаха необходимо использовать сортированные надлежащим образом фракции.
В прессованном виде принимаются отходы в чистом виде с отсрочкой оплаты на период проверки нашими технологами. Высокое качество— гарантия сотрудничества. Наша компания закупает пленки був крупных партиях, ежегодно увеличивая производственные обороты. Вы можете узнать больше о процессах переработки, занимаясь сдачей и вывозом вторсырья на постоянной основе.
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ПОЧЕМУ ВЫГОДНО СДАВАТЬ ВТОРСЫРЬЕ?
Наша компания закупает чистые стрейч отходы и предлагает высокую стоимость для пленок различных цветов. Это выгодно для предприятий с большим потоком упаковочных материалов и помогает реализовать экологические инициативы бизнеса.
Продавайте отходы стрейч-пленки в любых объемах по выгодным ценамвместо вывоза на свалку. Поддержите вторичное использование материалов и станьте одним из постоянных поставщиков нашей компании. Расширяйте количество фракций под переработку на своих предприятиях, чтобы утилизация отходов приносила доход на постоянной основе.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ
Мы работаем крупными предприятиями на выгодных условиях. Производство стрейч-пленки является одним из направлений нашей работы. Компания принимает разнообразные отходы полимеров и после переработки выпускает готовую продукцию по низкой цене.
Возобновление ресурсов в промышленных масштабах позволяет занимать лидирующие позиции на рынке с непрерывным ростом. При выполнении необходимых условий сотрудничества вы можете направлять полимерный мусор на повторное использование регулярно, получая оплату в сжатые сроки.
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАШИМИ УСЛУГАМИ?
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