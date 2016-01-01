 
Facebook
Twitter
VK
Odnoklassniki
Youtube
Instagram
Telegram
zakupki@mirpack.ru
Обратный звонок
+7 (920) 870-07-37
Instagram
Telegram
© 2016 Your company
Приём ПВД и стрейч пленки от 2 тонн
по цене от 45 р./кг
Вывоз и оплата сразу

Оставьте заявку

Узнайте стоимость вашей стрейч-пленки

ПРИЕМ СТРЕЧ ПЛЕНКИ

Стретч-пленка — это эластичный материал с высокой прочностью, применяемый для упаковки пищевых продуктов, товаров, коробок промышленных товаров, строительных материалов, деталей и запчастей при доставке и транспортировке. Существуют прозрачные и цветные пленки. Производство стрейч-пленки возможно из первичных материалов, а также вторичного стрейча.

Мы принимаем отходы стрейча. Стрейч-пленку можно выгодно сдать для дальнейшего производства в качестве возобновляемого ресурса. Это важно для окружающей среды, позволяет бизнесу снизить расходы на утилизацию и вывоз остатков на свалку, а также заработать на продаже вторсырья. Из вторичного стрейча можно получить новые метры прочной пленки для бытовых целей. Свойства подобны первичным аналогам.

АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ

Вывоз только в прессованном виде, в виде катушек или браке продукции.
НАИМЕНОВАНИЕ
ЦЕНА С ВАШЕЙ ДОСТАВКОЙ (₽/КГ)
ЦЕНА С НАШИМ ВЫВОЗОМ (₽/КГ)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Отходы стрейч пленки
48
45
б/у, чистый, от 2 тонн
Отходы ПНД
48
45
б/у, чистый, от 2 тонн
Отходы ПВД
48
45
б/у, чистый, от 2 тонн
Оставить заявку
Оставить заявку
Оставить заявку

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕРАБОТКИ СТРЕЙЧ-ПЛЕНКИ

Переработка полиэтиленовых пленок, в том числе, полимерных упаковок, производственных отходов, а также остатков машинной упаковки имеет особенности. Для производства вторичного стрейча с высокими параметрами прозрачности и отсутствием запаха необходимо использовать сортированные надлежащим образом фракции.

В прессованном виде принимаются отходы в чистом виде с отсрочкой оплаты на период проверки нашими технологами. Высокое качество— гарантия сотрудничества. Наша компания закупает пленки був крупных партиях, ежегодно увеличивая производственные обороты. Вы можете узнать больше о процессах переработки, занимаясь сдачей и вывозом вторсырья на постоянной основе.

КАК СДАТЬ ПЛЕНКУ?

Вывозим отходы самостоятельно и принимаем полимерное сырье по согласованию с доставкой на склад. Не принимаем стрейч-пленку бу с примесями и грязью. Поддержите производство вторичной стрейч-пленки с выгодой для собственного дела.

Придерживайтесь рекомендаций, чтобы сдавать отходы стрейч:
1
Подготовьте место для сбора стрейч пленок (склады на промышленных предприятиях и т.д.)
2
Изучите качество упаковки и убедитесь, что фракция не имеет запах
3
Храните до момента отгрузки в любых количества
4
По желанию используйте поддоны
Оставить заявку
ПОЧЕМУ ВЫГОДНО СДАВАТЬ ВТОРСЫРЬЕ?
Наша компания закупает чистые стрейч отходы и предлагает высокую стоимость для пленок различных цветов. Это выгодно для предприятий с большим потоком упаковочных материалов и помогает реализовать экологические инициативы бизнеса.

Продавайте отходы стрейч-пленки в любых объемах по выгодным ценамвместо вывоза на свалку. Поддержите вторичное использование материалов и станьте одним из постоянных поставщиков нашей компании. Расширяйте количество фракций под переработку на своих предприятиях, чтобы утилизация отходов приносила доход на постоянной основе.
ПРЕИМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С НАМИ
Мы работаем крупными предприятиями на выгодных условиях. Производство стрейч-пленки является одним из направлений нашей работы. Компания принимает разнообразные отходы полимеров и после переработки выпускает готовую продукцию по низкой цене.

Возобновление ресурсов в промышленных масштабах позволяет занимать лидирующие позиции на рынке с непрерывным ростом. При выполнении необходимых условий сотрудничества вы можете направлять полимерный мусор на повторное использование регулярно, получая оплату в сжатые сроки.
КУДА СДАВАТЬ ПЛЕНКУ?

Продать отходыстрейч пленок можно любым удобным способом: с самостоятельной доставкой в пункты приема или отгрузкой на месте (мы забираем готовую продукцию самовывозом собственным транспортом). Предусмотрите складской сбор для грамотного и сухого хранения отходов. В большом количестве удобно хранить именно прессованные отходы (без брака, не склеенные скотчем).

С приемом стрейч-пленки мы фиксируем ее вес. Обязательства и формы оплаты закрепляются договором. Мы гарантируем высокую цену при соблюдении всех условий поставки сырья. Возможен безналичный расчет. Уточните условия сотрудничества у менеджера компании. Специалисты нашего производства осуществляют предварительную проверку на этапе приемки.

КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ НАШИМИ УСЛУГАМИ?

1
Отправить заявку
Свяжитесь с нами по телефону:
+7 (920) 870-07-37,
или оставьте заявку на сайте нажав на кнопку ниже
2
Быстрый вывоз
Наличие собственного автопарка позволяет нам максимально быстро вывозить практически любые объёмы в пределах Москвы.
3
Определение веса
У нас на площадке имеется высокоточное весовое оборудование, благодаря которому определяется точный вес и соответствующая стоимость утилизации
4
Оплата, акт сдачи-приемки
По завершении всех работ производится оплата в полном объёме и подписание закрывающих документов

Оставьте заявку для получения коммерческого предложения

Мы работаем по будням с 09.00-18.00, сб-вс - выходной
Ваши персональные данные не передаются третьим лицам
Как с нами связаться:
+7 (920) 870-07-37
zakupki@mirpack.ru
Москва, Таганрогская 11к3
Facebook
Twitter
VK
Odnoklassniki
Youtube
Instagram
Telegram
© Все права защищены.
Меню
  • Прием стрейч пленки
  • Прием ПВД Отходов
  • Прием ПНД Отходов
Инофрмация
  • Политика конфиденциальности
  • Условия соглашения
  • Статьи
  • о компании
Made on
Tilda